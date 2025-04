Noinotizie.it - Alfieri della Repubblica: anche pugliesi Conferimento del prsdidemte Mattarella

Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza:Il PresidenteSergio, ha conferito 29 Attestati d’onore di “Alfiere” a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.Accanto ai riconoscimenti per comportamenti individuali, il Presidenteha assegnato4 targhe per premiare azioni collettive di giovani e giovanissimi, anch’esse espressione dei valori di solidarietà, inclusione e accoglienza.“Nuove vie per la solidarietà”, è il tema che ha ispirato la scelta dei giovani insigniti in questa edizione.Negli ultimi anni l’idea di solidarietà si è evoluta integrando nuove tecnologie, approcci sostenibili e un maggior coinvolgimento delle comunità.