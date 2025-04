Ilfattoquotidiano.it - Il tribunale chiude i profili social di Wanda Nara, lei: “Allora vado su Onlyfans. Approfittatene”

non ha portato – come avrebbe dovuto – le figlie all’ex marito, Mauro Icardi, con il quale ha l’affidamento congiunto, e ilha deciso dirle i. Secondo quanto stabilito dalla Corte, il comportamento della showgirl non solo violerebbe i diritti dei minori ma impedirebbe anche il corretto riavvicinamento con il papà: da qui, la misura cautelare che prevede 30 giorni senza.Ecosa ha fatto l’imprenditrice? Ha aperto. “Se non qui, da oggi potremo vederci su. Non cado mai, prendo lo slancio”, le sue parole in una storia Instagram. Poco dopo,ha condiviso un video: “Non so seranno i miei account o no; il mio avvocato ci sta lavorando. Sarebbe incredibilmente ingiusto perché è una delle mie principali fonti di reddito”.