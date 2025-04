Ilgiorno.it - ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25: via al torneo nel club Villa Reale Tennis

Leggi su Ilgiorno.it

– Potrebbe essere considerato la versione “in miniatura“ degli Internazionali di Roma. Sulla terra rossa del. Con ilATP25 entra nel circuito del grande. In regia, un uomo di esperienza come Giorgio Tarantola, monzese doc, arbitro internazionale per 25 anni, già al timone di numerosiin Italia e all’estero. È un ATP di categoria 100 (come i punti in palio per il vincitore) con un montepremi di 143mila euro. Si parte domenica, con le qualificazioni, poi via via fino alle finali. Una settimana di grandeche vedrà Il Giorno media partner dell’evento. Alsi sfideranno quattro Top 100 e altri giovani campioni per una entry list di lusso. Ci saranno il 18enne palermitano Federico Cinà, classe 2007 e numero 371 del ranking mondiale, protagonista all’ultimo Masters 1000 di Miami dove al debutto nel circuito maggiore è subito riuscito a ottenere il primo successo battendo con due tie-break al primo turno l’argentino Comesana, il mancino romano Jacopo Vasamì, coetaneo di Cinà, numero 8 del ranking mondiale juniores grazie ai titoli vinti a febbraio in Egitto e Marocco.