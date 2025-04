Pompei Zuchtriegel confermato per quattro anni alla guida del Parco Archeologico

Zuchtriegel confermato per altri quattro anni alla guida del Parco Archeologico di Pompei. Lo ha confermato lo stesso direttore parlando a margine della presentazione della rassegna "Pompeii Theatrum Mundi", un progetto del Teatro di Napoli-Teatro nazionale e del Parco Archeologico di Pompei. "Domani - ha detto Zuchtriegel - è l'ultimo giorno del mio primo mandato a Pompei. Ringrazio il ministro Alessandro Giuli e il capo dipartimento per la Valorizzazione, Alfonsina Russo, per la fiducia che mi hanno dimostrato affidandomi per altri 4 anni la guida del Parco Archeologico più bello del mondo". Tg24.sky.it - Pompei, Zuchtriegel confermato per quattro anni alla guida del Parco Archeologico Leggi su Tg24.sky.it Gabrielper altrideldi. Lo halo stesso direttore parlando a margine della presentazione della rassegna "i Theatrum Mundi", un progetto del Teatro di Napoli-Teatro nazionale e deldi. "Domani - ha detto- è l'ultimo giorno del mio primo mandato a. Ringrazio il ministro Alessandro Giuli e il capo dipartimento per la Valorizzazione, Alfonsina Russo, per la fiducia che mi hanno dimostrato affidandomi per altri 4ladelpiù bello del mondo".

Pompei: Zuchtriegel confermato per altri quattro anni. Pompei, Zuchtriegel confermato per quattro anni alla guida del Parco Archeologico. Pompei, Zuchtriegel confermato direttore per altri 4 anni. Madonna finanzia «Sogno di volare. Scavi Pompei, confermato per quattro anni il direttore Zuchtriegel. Pompei, Zuchtriegel confermato per altri quattro anni. Scavi di Pompei, Zuchtriegel confermato per altri quattro anni. Ne parlano su altre fonti

Pompei: Zuchtriegel confermato per altri quattro anni - "Domani è l'ultimo giorno del mio primo mandato a Pompei. (ansa.it)

Pompei, Gabriel Zuchtriegel confermato per altri quattro anni - «Domani è l'ultimo giorno del mio primo mandato a Pompei. Ringrazio il ministro Alessandro Giuli e il capo dipartimento per la Valorizzazione, Alfonsina Russo, per la ... (msn.com)

Scavi di Pompei, Zuchtriegel confermato alla direzione per altri quattro anni - "Domani è l'ultimo giorno del mio primo mandato a Pompei. Ringrazio il ministro Alessandro Giuli e il capo dipartimento per la Valorizzazione, Alfonsina Russo, per la fiducia che mi hanno dimostrato a ... (rainews.it)