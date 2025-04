Conte | no a follia del piano riarmo Ue

piano di riarmo che butti 800 miliardi e porti l'Europa in un'economia di guerra". No a questa "follia". Serve "costruire un percorso di pace". Così il leader M5S Conte alla manifestazione a Roma. "Sono Contento che oggi siano presenti le principali forze dell'opposizione. Stiamo piantando un pilastro molto solido e fermo per costruire una alternativa di governo",afferma. E aggiunge: "Meloni ha approvato il piano di riarmo dell'Europa senza alcun mandato". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.10 "Da questa piazza parte un messaggio forte e chiaro: non vogliamo undiche butti 800 miliardi e porti l'Europa in un'economia di guerra". No a questa "". Serve "costruire un percorso di pace". Così il leader M5Salla manifestazione a Roma. "Sononto che oggi siano presenti le principali forze dell'opposizione. Stiamo piantando un pilastro molto solido e fermo per costruire una alternativa di governo",afferma. E aggiunge: "Meloni ha approvato ildidell'Europa senza alcun mandato".

