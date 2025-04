Metropolitanmagazine.it - Alice Campello, chi è l’ex fidanzato Alberto Franceschi, prima del marito Morata

Franceschi jr, èdi, ed è nato a Trebaseleghe nel 1995 e si è laureato all’Università di Padova, ha lavorato qualche anno per il padre prima di aprire una sua azienda nel campo della moda: con il marchio Hyde & Jack si occupa di sneakers made in italy. La sua passione principale sono le auto sportive, già nel 2016 guidava una Ferrari nera e una Maserati (regalatagli dal padre per la sua laurea e fatta rivestire di velluto nero). Franceschi vive tra Padova e Milano. Viaggia spesso per lavoro ma anche per diletto. Basta dare una rapida occhiata alle storie in evidenza sul suo account Instagram per rendersi conto di tutti i posti che il giovane rampollo ha visitato. Da Hong Kong a Los Angeles, Da Mykonos passando per Dubai e Cortina, solo per citarne alcuni.