Stefano Argentino, reo confesso per il femminicidio della 22enne Sara Campanella, è in linea con le dichiarazioni. Leggo.it - Stefano Argentino in carcere: «Non mangia e non beve da 4 giorni, vuole morire». La salma di Sara Campanella torna a casa, lunedì i funerali Leggi su Leggo.it «Ho trovato un ragazzo molto, molto provato». La descrizione di, reo confesso per il femminicidio della 22enne, è in linea con le dichiarazioni.

