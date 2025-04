Noceto bambina di due anni chiusa in auto sotto il sole | salvata dai carabinieri denunciata la madre

bambina di due anni è stata trovata chiusa all'interno di un'auto parcheggiata sotto il sole , nel centro di Noceto , in provincia di Parma . A notarla è stato un passante che ha immediatamente avvisato i carabinieri . I militari dell'Arma , intervenuti in piazza Adami , hanno soccorso la piccola che si trovava su un seggiolino nell' abitacolo con i finestrini chiusi in evidente stato.

