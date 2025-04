LIVE Cobolli-Dzumhur 6-3 6-0 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | azzurro in finale!

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CARBALLES BAENA DALLE 14.00

15:11 Cobolli b. Dzumhur 6-3, 6-0! finale per il romano, la seconda della carriera al termine di una partita pressoché dominata!

40-0 Ace (2°)!

30-0 Prima vincente.

15-0 Non risponde Dzumhur, già con la testa al prossimo torneo.

5-0 Largo il dritto difensivo. BREAK!

Seconda

15-40 Servizio e rovescio lungoriga Dzumhur che non si arrende.

0-40 Largo il dritto del bosniaco.

0-30 Gran risposta dell'azzurro.

0-15 In rete il dritto di Dzumhur.

4-0 ANCORA! Game fondamentale!

A-40 Servizio e dritto! SU!

40-40 Niente, non riesce a chiudere un comodo dritto l'azzurro. Si allunga il game.

40-30 Brutto errore con il dritto comodo di Cobolli.

40-15 Prima vincente!

30-15 Dritto vincente a tutto braccio Dzumhur.

