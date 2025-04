Ilfoglio.it - Il centrodestra alle prese con il suo trumpismo. È il nazionalismo, bellezza

Leggi su Ilfoglio.it

È stata la settimana dei dazi, lo avete visto, ed è stata la settimana in cui per la prima volta in modo plastico ilitaliano si è ritrovato a fare i conti con un problema non da poco: i propri elettori, teoricamente trumpiani, spaventati dal proprio teorico beniamino, ovvero Trump. I dazi avranno effetti differenti, avranno un impatto che varierà da paese a paese, ma sono lì a indicare una questione che ilitaliano forse non può più rinviare: l'approccio nazionalista di Trump all'economia non è solo un approccio nemico della libertà, in quanto nemico della globalizzazione, ma è anche un approccio che può fare terribilmente male all'economia italiana. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis Il punto ormai lo conoscete.