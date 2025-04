Corrieretoscano.it - Calcio, serie B: Pisa-Modena, Inzaghi suona la carica

Leggi su Corrieretoscano.it

Dopo l’ultima sosta del campionato diBKT, ilSporting Club torna in campo alla Cetilar Arena, dove oggi pomeriggio alle 17.15 ospita ilin un match cruciale nella corsa ai playoff. L’obiettivo è vendicare la sconfitta dell’andata (1-0 per i canarini) e confermare il buon momento dei nerazzurri. Ma Filippo, tecnico del, invita tutti – squadra, ambiente e tifosi – a tenere i piedi ben saldi a terra. “La squadra sta bene – ha dichiaratonella conferenza stampa della vigilia – ma vedo troppa euforia in giro, e questo mi preoccupa. Non mi riferisco ai ragazzi, che sono consapevoli come me che non abbiamo ancora conquistato nulla. Anzi, se non affrontiamo ilcon il massimo della concentrazione, rischiamo grosso”. Uno sguardo alla corsa playoff, dove ogni punto può fare la differenza: “Dopo la sconfitta di La Spezia sembravamo fuori dai giochi, ora pare tutto facile.