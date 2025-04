Notizie.com - Mozzarella, primo prodotto sotto attacco: i dazi di Trump fanno tremare il Made in Italy

“Avendo noi unfreschissimo che viene consegnato e venduto, con ogni probabilità conosceremo prima degli altri gli effetti dei. Quali saranno non lo sappiamo ancora”.: idiilinA parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tuteladi Bufala Dop. La vicenda è quella che sta tenendo col fiato sospeso i mercati e le borse di tutto il mondo: iscatenati dal presidente degli Stati Uniti Donald.In queste ore il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha detto che la tendenza al protezionismo era già chiaramente delineata già dall’amministrazione democratica di Joe Biden. Secondo Giorgetti siamo di fronte a un cambiamento di portata storica e politica che mettetiro la politica della globalizzazione.