Boca Juniors Cavani tutto finito? La situazione dell’ex Napoli non convince i tifosi Le ultime sul suo futuro

Boca Juniors Cavani, tutto finito? La situazione dell'ex Napoli, non convince i tifosi. Le ultime sul suo futuro Non procede bene l'avventura in argentina, al Boca Juniors, di Edinson Cavani. Le prestazioni dell'attaccante uruguaiano ex Napoli, arrivato nel 2023 alla Bombonera, sembra essere in lento declino con sole 2 reti in 8 apparizioni. L'ultimo match, .

