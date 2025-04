Imprese | dirigente Schneider Electric innovazione cinese guida evoluzione industria globale

Schneider Electric, in un’intervista con Xinhua alla Hannover Messe. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6065807/6065807/2025-04-05/Imprese-dirigente-Schneider-Electric-innovazione-cinese-guida-evoluzione-industria-globale Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Imprese: dirigente Schneider Electric, innovazione cinese guida evoluzione industria globale Leggi su Romadailynews.it “Ci sono enormi opportunita’ di crescita, di ottimizzazione, di sostenibilita’, e siamo molto fiduciosi riguardo a questo mercato. E’ per questo che siamo impegnati in Cina”, ha dichiarato Ali Haj Fraj, vicepresidente senior di, in un’intervista con Xinhua alla Hannover Messe. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6065807/6065807/2025-04-05/Agenzia Xinhua

Schneider Electric, la sostenibilità è strategica. Schneider Electric: energy saving e sicurezza nelle case con IoT e Building Automation. Schneider Electric: a Casalecchio di Reno l’Innovation Hub tecnologico per la Transizione 5.0. La Cina si fa bella con le aziende straniere. E attacca Trump. Nomine in Octo, Vodafone, Schneider Electric, Dedagroup. LATI e Schneider Electric, una partnership d’eccellenza per correre verso la decarbonizzazione. Ne parlano su altre fonti

Schneider Electric: le tecnologie per il futuro dell’industria in mostra a Hannover Messe 2025 - Hannover, Germania, 31 marzo 2025 – Schneider Electric, un leader nella gestione dell’energia e dell’automazione, presenta l’evoluzione della sua offerta per un’automazione aperta e incentrata sul sof ... (msn.com)