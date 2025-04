Juve Lecce interviene la Prefettura di Torino! Disposto questo provvedimento per i tifosi salentini | la decisione ufficiale!

JuventusNews24Juve Lecce, la Prefettura di Torino dispone questa decisione ufficiale che riguarda i tifosi salentini! Di cosa si trattaGiovanni Albanese ha reso nota un provvedimento preso dalla Prefettura di Torino. In occasione della sfida contro tra Juve e Lecce. Questa sfida, in programma per sabato, 12 aprile 2025 alle 20:45, sarà completamente vietata ai tutti i tifosi del Lecce, residenti nella predetta provincia. Ecco la decisione.PAROLE – «In vista di Juve Lecce, la Prefettura di Torino ha trasmesso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Lecce, a seguito della rivalità tra le due tifoserie “inasprita dai fatti occorsi nella gara di andata dello scorso 1 dicembre”».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Juve Lecce, interviene la Prefettura di Torino! Disposto questo provvedimento per i tifosi salentini: la decisione ufficiale! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, ladidispone questache riguarda i! Di cosa si trattaGiovanni Albanese ha reso nota unpreso dalladi. In occasione della sfida contro tra. Questa sfida, in programma per sabato, 12 aprile 2025 alle 20:45, sarà completamente vietata ai tutti idel, residenti nella predetta provincia. Ecco la.PAROLE – «In vista di, ladiha trasmesso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di, a seguito della rivalità tra le due tifoserie “inasprita dai fatti occorsi nella gara di andata dello scorso 1 dicembre”».Leggi suntusnews24.com

Tifoserie rivali: Juve-Lecce, vietata la vendita per i residenti nella provincia salentina - Il club bianconero potrà vendere i biglietti negli altri settori dello Stadium ai residenti nella provincia pugliese solo se possessori della fidelity card juventina ... (gazzetta.it)

Juve-Lecce: un’ordinanza del prefetto di Torino blocca la vendita dei ticket ai residenti salentini - La disposizione, nelle scorse ore, a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza nelle manifestazioni sportive e dal questore torinese ... (lecceprima.it)

Alloggi popolari e occupazioni abusive, task force in Prefettura. E per gli alloggi dei militari via al riscatto - La Prefettura di Lecce, per parte sua ... La soddisfazione degli assessori Ma a intervenire è stato anche l’assessore alla Sicurezza Urbana, Giancarlo Capoccia: «Esprimo grande soddisfazione ... (quotidianodipuglia.it)