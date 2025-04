DREAM Pro | Info & Card finale The Last Step

Info e la Card finale di "The Last Step", in programma Domenica 6 Aprile a Salerno, con la finale del Torneo che incoronerà il primo DREAM Pro Wrestling Champion della federazione:DREAM Pro The Last StepDomenica 6 Aprile – SalernoBrick 01 – Via Generale Clark 103, SalernoInizio Ore 18.30 – Biglietti Online QUI3-Way Ladder Match for DREAM Pro Wrestling Championship (Decision Match)Max Peach Vs Francis Corporente Vs Gianluca VitaleTag Team MatchEden (Luna Moreno & Sebastiand De Witt) Vs Double Speed (Spencer & Zoom)Annunciate le presenze di Flowey Queen, Il Divo, Karim Brigante, Nico Inverardi e Rede

