Boxe Guido Vianello sfida Torrez | i pesi dei pugili scarto in favore dell’italiano

Guido Vianello affronterà Richard Torrez Jr al Palms Casino Resort di Las Vegas (USA). Si tratta di un autentico crocevia per la carriera del 30enne laziale, che lo scorso agosto regolò il rognoso Arslanbek Makhumodov dopo l’immeritata sconfitta per split decision contro Efe Ajagba. Un successo contro il 25enne statunitense, imbattuto con 12 vittorie all’attivo (l’ultima contro il connazionale Issac Munoz), permetterebbe al pugile italiano di scalare le gerarchie dei pesi massimi.Guido Vianello, il cui ruolino è di 13 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, occupa il 13mo posto nel ranking IBF appena davanti a Richard Torrez Jr: siamo di fronte a un autentico spareggio, un’affermazione potrebbe permettere di rientrare in top-10 nella sigla di cui il britannico Daniel Dubois è il Campione del Mondo in carica. Oasport.it - Boxe, Guido Vianello sfida Torrez: i pesi dei pugili, scarto in favore dell’italiano Leggi su Oasport.it Stanotte (ore 05.00 circa)affronterà RichardJr al Palms Casino Resort di Las Vegas (USA). Si tratta di un autentico crocevia per la carriera del 30enne laziale, che lo scorso agosto regolò il rognoso Arslanbek Makhumodov dopo l’immeritata sconfitta per split decision contro Efe Ajagba. Un successo contro il 25enne statunitense, imbattuto con 12 vittorie all’attivo (l’ultima contro il connazionale Issac Munoz), permetterebbe al pugile italiano di scalare le gerarchie deimassimi., il cui ruolino è di 13 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, occupa il 13mo posto nel ranking IBF appena davanti a RichardJr: siamo di fronte a un autentico spareggio, un’affermazione potrebbe permettere di rientrare in top-10 nella sigla di cui il britannico Daniel Dubois è il Campione del Mondo in carica.

Boxe, Guido Vianello sfida Torrez: i pesi dei pugili, scarto in favore dell’italiano - Stanotte (ore 05.00 circa) Guido Vianello affronterà Richard Torrez Jr al Palms Casino Resort di Las Vegas (USA). Si tratta di un autentico crocevia per ... (oasport.it)

Boxe, Guido Vianello sfida Torrez Jr per continuare a sognare il Mondiale - "Secondo me un anno a partire da ora ed io combatterò per un titolo mondiale. Credo ancora due match e poi avrò l'occasione". Era il 22 ottobre 2024 ... (oasport.it)

Pugilato: Guido Vianello sfida Richard Torrez jr in un incontro decisivo a Las Vegas - Guido Vianello affronta Richard Torrez jr al Palm Resort Casino di Las Vegas in un match cruciale per la sua carriera, con diretta su Rai 2 domenica alle 3. (gaeta.it)