Calciomercato.it - Juve, pista inaspettata in attacco: lo scambio con Vlahovic porta un top assoluto

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri potrebbero piazzare un colpo clamoroso in avanti, addirittura considerando un prestito e un futuro intreccio col serboLavince ma continua a non convincere particolarmente. In casa del Monza arrivano tre punti assolutamente fondamentali per il cammino bianconero che ritrova quindi il successo, il settimo del suo campionato a fronte di tanto discussi 10 pareggi. L’ha ritrovato qualche opzione in più col rientro di Nico Gonzalez che ha segnato il suo secondo gol consecutivo dopo quello in Coppa Italia.Dusan(LaPresse) – calciomercato.itL’argentino è tornato dall’infortunio e Motta lo ha impiegato da titolare praticamente subito, può essere lui quello che dà una mano ain fase realizzativa, nella speranza che non ricada nei soliti problemi fisici.