Il Monza esonera Alessandro Nesta

non è più l’allenatore del. Lo comunica il club biancorosso in una nota sul proprio sito ufficiale. Fatale per il tecnico la sconfitta interna contro la Juventus (2-1). “ACcomunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore della Prima Squadra”, si legge in una nota del club, che “ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro”.lascia ilall’ultimo posto in classifica con 10 punti raccolti in 17 partite.