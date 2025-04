Liberoquotidiano.it - Giuliacci, ecco il treno delle piogge: chi non potrà uscire

La settimana inizia con un quadro meteorologico instabile, secondo le previsioni di Meteo.it per il 14-17 aprile 2025. Undi perturbazioni atlantiche attraverserà l'Italia, portandoabbondanti soprattutto al Centro-Nord, mentre il Sud e le Isole godranno di condizioni più asciutte. Al Nord, in particolare in Liguria, Piemonte, Lombardia e sulle Alpi, sono attesi accumuli significativi, con oltre 50 mm di pioggia e punte di 100 mm in Liguria e zone alpine. Sulle Alpi tornerà la neve, ma solo a quote alte, grazie a temperature primaverili in risalita. Al Centro, la Toscana vedràintense (60-80 mm), mentre Lazio, Umbria e Marche registreranno 20-40 mm. Al Sud, invece, le precipitazioni saranno meno frequenti, con nubi sparse ma poco piovose in regioni come Puglia, Calabria e Sicilia.