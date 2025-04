Famiglia intossicata cinque indagati per la morte della nepesina Patrizia Pontani e del marito

cinque indagati per la tragedia avvenuta nella notte tra Natale e Santo Stefano a Forni di Sopra, Friuli-Venezia Giulia. A perdere la vita, a causa di una fuga di monossido di carbonio, è stata la 66enne Patrizia Pontani, originaria di Nepi ma da tempo residente a Pordenone. Il marito, il 73enne. Viterbotoday.it - Famiglia intossicata, cinque indagati per la morte della nepesina Patrizia Pontani e del marito Leggi su Viterbotoday.it per la tragedia avvenuta nella notte tra Natale e Santo Stefano a Forni di Sopra, Friuli-Venezia Giulia. A perdere la vita, a causa di una fuga di monossido di carbonio, è stata la 66enne, originaria di Nepi ma da tempo residente a Pordenone. Il, il 73enne.

Potrebbe interessarti anche:

Famiglia intossicata a Forni di Sopra : cinque persone indagate

Famiglia intossicata a Forni di Sopra : cinque persone indagate

Altopascio : famiglia intossicata da monossido. Ricoverata in ospedale

Ne parlano su altre fonti Famiglia intossicata a Forni di Sopra: cinque persone indagate. Famiglia intossicata da monossido, si salva solo la figlia Laura: cinque indagati. Incendio in appartamento a Palermo, attico e superattico distrutti tra le fiamme e famiglia intossicata. Anziana mangia zuppa e muore, intossicata dal botulino. Neonato intossicato da monossido di carbonio a Firenze. Bimbo e genitori morti a Firenze, forse intossicati dal monossido di carbonio: ricoverata l'altra figlia.

Dalle pagine di ilgazzettino.it si apprende che: Famiglia intossicata da monossido, si salva solo la figlia Laura: cinque indagati - FORNI DI SOPRA - Sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati a seguito dell'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose, aperta dalla Procura di Udine per la ...

Famiglia intossicata a Forni di Sopra: cinque persone indagate - Nove consulenti dovranno stabilire le cause che hanno portato alla morte di Patrizia Pontani e Maurizio Chisciotti ...

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: Famiglia intossicata da monossido di carbonio nel Salernitano, 5 in ospedale - È di cinque persone, un'intera famiglia originaria del Napoletano, il bilancio di una intossicazione da monossido di carbonio verificatasi in un appartamento di Policastro, in provincia di Salerno.