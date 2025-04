Laspunta.it - Rodolfo Laganà al teatro Vittoria di Frosinone

Leggi su Laspunta.it

Prosegue la nuova stagione di prosa autunnale al. Domenica 13 aprile alle 18 spazio a “Nudo proprietario”, Di, Paola Tiziana Cruciani e Gianni Quinto; con.Nudo Proprietario ci svela unmai visto prima: titolo azzeccato per uno spettacolo che parla della libertà di mettersi “a nudo”, un desiderio che viene fuori con l’età ma non solo. Tra risate e coinvolgimento interattivo, tra canzoni dal vivo e racconti inediti, un artista ci rivela come tutto è cominciato. Ma non è finita qui: un uomo che si mostra, senza più barriere, guidato da un’unica grande forza.L’attore, infatti, si confronta con sé stesso e apre una divertentissima parabola che comprende il rapporto con gli altri, col sonno, col sesso, con la politica. E confessa anche il suo rapporto con la tavola attraversando tutti i tipi di diete che ha provato: dal marasma dell’alimentazione alternativa al cibo biologico, fino alla medicina omeopatica.