Piazzale Matteotti liti a raffica Due interventi in poche ore E scatta un Daspo urbano

Piazzale Matteotti. E’ avvenuto venerdì sera e ha richiesto l’intervento della Volante della polizia. Ma già dal pomeriggio di venerdì la polizia è stata impegnata in quella zona per effettuare controlli fino alla notte. A seguito della lite tra i due giovani, già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati emessi un divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Daspo urbano ed è stata contestata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. I due giovani sono stati poi allontanati dalla polizia ma uno di loro, poche ore dopo, si è fatto trovare di nuovo lì, in barba ai provvedimenti presi poco prima. Un altro controllo, infatti, sempre in quella zona, è stato fatto intorno alle 2 di notte, insieme ad una pattuglia dei carabinieri. In quell’occasione sono state identificate altre persone e tra queste era presente anche il giovane già sottoposto al Daspo urbano tre ore prima. Ilrestodelcarlino.it - Piazzale Matteotti, liti a raffica. Due interventi in poche ore. E scatta un Daspo urbano Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ancora una violenta lite in. E’ avvenuto venerdì sera e ha richiesto l’intervento della Volante della polizia. Ma già dal pomeriggio di venerdì la polizia è stata impegnata in quella zona per effettuare controlli fino alla notte. A seguito della lite tra i due giovani, già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati emessi un divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddettoed è stata contestata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. I due giovani sono stati poi allontanati dalla polizia ma uno di loro,ore dopo, si è fatto trovare di nuovo lì, in barba ai provvedimenti presi poco prima. Un altro controllo, infatti, sempre in quella zona, è stato fatto intorno alle 2 di notte, insieme ad una pattuglia dei carabinieri. In quell’occasione sono state identificate altre persone e tra queste era presente anche il giovane già sottoposto altre ore prima.

