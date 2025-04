Secoloditalia.it - Salviamo l’italiano dall’inglese e… dai dialetti. Anche per il turpiloquio la nostra lingua ha tutto ciò che le serve

Laitaliana sta subendo diversi attacchi, e non mi pare che stia reagendo molto bene. Un attacco è quello frequentissimo da parte dell’inglese, o direi più esattamente americano, che ha dalla sua l’uso mondiale di alcune terminologie tecniche; e la sua intrinseca caratteristica di sintesi e di capacità di comunicazione; e la facilità di apprendimento per chi non fa il dotto oxfordiano.È l’inglese degli aeroporti, del commercio e magaridella divulgazione, e pronunziato alla meglio e con dubbi di semantica; però proprio per questo è potentissimo. Esempio? L’India, con migliaia di anni di civiltà e di lingue solennissime, alla fine continua a usare l’inglese come ai tempi di Vittoria imperatrice; e così fa l’Europa nonostante la Brexit.Consolatevi,i Romani, pur gelosissimi del latino comedello Stato, si divertivano spesso con il greco: un greco dei porti, come degli aeroporti è un certo inglese; o un greco letterario.