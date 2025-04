Movimento 5 Stelle Giorgia Pagliarani eletta rappresentante

Movimento 5 Stelle di Cesena, riunita in seconda convocazione per il rinnovo del rappresentante territoriale. Dalla votazione tra due candidati – Giorgia Pagliarani e Marcello Runco – è emersa la volontà degli iscritti di affidare la guida del gruppo a Giorgia Pagliarani, che da oggi assume il ruolo di nuova rappresentante territoriale. "Una scelta – afferma il M5S di Cesena – che premia il suo impegno, la sua presenza costante sul territorio e la capacità di ascolto che l’ha sempre contraddistinta all’interno della comunità attivista. Il rinnovato mandato è anche un segnale forte: il gruppo territoriale di Cesena vuole continuare a esserci, crescere, aprirsi, organizzarsi. L’obiettivo non è solo difendere i valori del Movimento, ma renderli vivi e visibili nella vita quotidiana delle persone". Ilrestodelcarlino.it - Movimento 5 Stelle. Giorgia Pagliarani eletta rappresentante Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si è tenuta alla sala del quartiere Fiorenzuola, l’assemblea del Gruppo territoriale deldi Cesena, riunita in seconda convocazione per il rinnovo delterritoriale. Dalla votazione tra due candidati –e Marcello Runco – è emersa la volontà degli iscritti di affidare la guida del gruppo a, che da oggi assume il ruolo di nuovaterritoriale. "Una scelta – afferma il M5S di Cesena – che premia il suo impegno, la sua presenza costante sul territorio e la capacità di ascolto che l’ha sempre contraddistinta all’interno della comunità attivista. Il rinnovato mandato è anche un segnale forte: il gruppo territoriale di Cesena vuole continuare a esserci, crescere, aprirsi, organizzarsi. L’obiettivo non è solo difendere i valori del, ma renderli vivi e visibili nella vita quotidiana delle persone".

