Trasformazione digitale Duretti Nuova idea di amministrazione al servizio di dipendenti e cittadini

Duretti è il nuovo responsabile della Transizione digitale e governo dei dati pubblici del Comune di Modena. "Ma questa definizione, pur prevista dalla normativa, non rende appieno.". Perché Duretti? "In molti preferiamo parlare di ‘Trasformazione digitale’: non si tratta di un mero trasferimento di stato dall’analogico al digitale, ma del fatto che il digitale dà l’opportunità di cambiare il modo di essere della pubblica amministrazione perché sia sempre più al servizio dei dipendenti e dei cittadini". Ilrestodelcarlino.it - Trasformazione digitale, Duretti: "Nuova idea di amministrazione al servizio di dipendenti e cittadini" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ultimamente si dice che Bologna si stia portando via tanti pezzi di Modena, in questo caso è Bologna attraverso Lepida che investe su Modena per dar vita insieme a ’una città-laboratorio di innovazione’. Sessantatre anni, torinese d’origine ma cittadino di Modena dal 2002 (dopo aver lavorato a Modena negli anni ‘90 alla rete civica Monet poi diventata sito ufficiale), Sergioè il nuovo responsabile della Transizionee governo dei dati pubblici del Comune di Modena. "Ma questa definizione, pur prevista dalla normativa, non rende appieno.". Perché? "In molti preferiamo parlare di ‘’: non si tratta di un mero trasferimento di stato dall’analogico al, ma del fatto che ildà l’opportunità di cambiare il modo di essere della pubblicaperché sia sempre più aldeie dei".

