La chiamata in scuole e quartieri Per le grandi pulizie di primavera l’esercito delle ramazze si fa in dieci

Un'edizione delle pulizie di primavera particolare, con quartieri e scuole protagonisti. Per il suo decimo anniversario, la chiamata alle ramazze è stata organizzata attorno ai dieci Centri civici cittadini, animati, dalle 9 a mezzogiorno, da altrettanti tour di pulizia a piedi e itineranti. A coordinare i volontari a pulire le aree verdi ci hanno pensato diverse associazioni ambientaliste: Legambiente Monza, Retake, Corro col Guanto, Plastic Free, Comieco e Green Strategy Group. A quest'attività si sono aggiunti laboratori sul riuso della carta, dei materiali di scarto, sull'educazione ambientale, e approfondimenti sulla storia dei quartieri. A San Fruttuoso, al parco del Montagnone, è andata in scena una lezione dell'ambientalista Stefano Mauri, che ha ricordato il valore storico-naturalistico del luogo.

