In via Sarpi i cento anni della comunità cinese

Sarpi che aderisce alla design week nell'anno dell'anniversario dei 100 anni di insediamento della comunità cinese. Tra gli interventi più suggestivi, prodotti e allestiti da Zona Sarpi, c'è il Portale di Chinatown: NOI men. Innesto temporaneo, ogni anno Zona Sarpi chiede ad un artista che ha una storia di relazione con il quartiere, di rappresentare l'incontro tra il "biscione" visconteo e il dragone cinese. La struttura, disegnata da Dontstop e illustrata da Tommaso Lanciani e Silvan Borer, è stata finanziata dalla rete di commercianti locali coinvolta da Angela Zhou, che ha anche sostenuto la realizzazione di una Cesata di Cantiere illustrata con il racconto dei 100 anni di insediamento illustrato da Alessandro Grande e Marzio Mariani.

Zona Sarpi alla Design Week : portale e cesata d'artista per i cento anni della comunità cinese a Milano

