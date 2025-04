Liberoquotidiano.it - "Cambiano la vita?": parole pesanti dopo i titoli di coda

Antonella, piemontese di Pinerolo, ha brillato nella puntata di Affari Tuoi del 12 aprile, condotta da Stefano De Martino su Rai 1. Impiegata in un negozio di abbigliamento per bambini e madre di due figli, ha partecipato con la madre Teresa, scegliendo il pacco numero 9. La sua partita è stata un mix di cautela e audacia: ha aperto pacchi con somme basse, ma ha perso premi importanti, come i 75.000 euro. Rifiutando offerte iniziali del “Dottore”, Antonella ha proseguito con determinazione, fino ad accettare un'offerta di 20.000 euro, scoprendo poi che nel suo pacco c'era una cifra inferiore. La vincita, accolta con emozione, rappresenta un passo verso i suoi progetti familiari. Su X, la performance di Antonella ha diviso il pubblico. Molti ne hanno lodato la strategia, definendola “saggia” e “ragionata”, con commenti come: “Ha fatto bene a fermarsi, brava!”.