Israele bombarda ospedale di Gaza: distrutti pronto soccorso e impianti per la terapia intensiva

Un attacco aereo israeliano ha colpito nella notte l’arabo al-Ahli diCity, secondo quanto riferisce Al Jazeera. Imenti avrebbero devastato il, l’ingresso principale e la struttura che fornisce ossigeno medicale ai pazienti in, costringendo medici e infermieri a un’evacuazione d’urgenza nel cuore della notte. Le immagini diffuse mostrano persone trasportate in barella per le strade, mentre venivano cercati rifugi improvvisati negli edifici vicini. Non si registrano vittime al momento.A video shows the evacuation of the wounded from the Baptist Hospital in northernjust moments before it was bombed. pic.twitter.com/qW7XGVFJJe— TIMES OF(@Timesof) April 13, 2025“I nostri colleghi di Al Jazeera Arabic riferiscono che le forze israeliane hannoto l’mentre i pazienti venivano evacuati”, ha dichiarato l’emittente, confermando una dinamica già denunciata in passato.