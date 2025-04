Ilrestodelcarlino.it - Cani e gatti nei locali. La clientela è divisa : "Non danno fastidio": "Creano troppi disagi"

Quanti sono gli amanti degli animali? Facciamo un rapido conto. Ci sono 14.626censiti a Cesena, 4.368, e 3 furetti. Indubbiamente una buona parte della popolazione (circa 97mila i cesenati) ama gli animali. In media, in città, c’è un cane ogni 6 abitanti. I dati, forniti dal Comune, sono di dicembre 2024. E nel 2024 c’è stato un incremento di animali rispetto all’anno precedente: 1.432 nuove iscrizioni di, e 915 nuovi(i mici potrebbero essere molti di più, perché non c’è obbligo di iscrizione). Ma come si concilia la ‘convivenza uomini e animali’ nei luoghi pubblici, considerata la massiccia diffusione di animali e la intransigibilità di chi non sopporta gli amici a quattro zampe? "Avere animali in città è un valore.compagnia e affetto. Il regolamento comunale – spiega Andrea Bertani, assessore alla sostenibilità ambientale e tutela del benessere animale (nella foto) – disciplina come portare gli animali nei luoghi pubblici.