Douyin Eyes come truccare gli occhi piccoli per farli sembrare enormi

occhi grandi hai, disse Cappucetto Rosso. "Merito del trucco Douyin", rispose il lupo sotto mentite spoglie. Se l'avessimo letto in una fiaba da bambine sarebbe stato molto più semplice capire come truccare gli occhi piccoli. Quello che invece stiamo per svelare è un segreto che le appassionate di Corea – dalla skincare al k-pop – conoscono benissimo. per chiunque altro è invece una novità che potrebbe cambiare l'approccio al make up. Non è un mistero che alcuni Paesi asiatici siano ossessionati dalla bellezza e che abbiano standard altissimi e irraggiungibili. Avere gli occhi grandi, per esempio, è un requisito fondamentale per essere considerati belli. E dove non arriva madre natura (o la chirurgia), entra in gioco un trucco strategico che insegna come truccare gli occhi piccoli.

