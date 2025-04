L’unica nostra arma è il voto via alla campagna referendaria per i 5 sì

campagna referendaria per i referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno. In ogni provincia della Toscana, una giornata di mobilitazione collettiva, incontri pubblici, interventi politici e musicali, con iniziative aperte a cittadinanza e associazioni, all’insegna della partecipazione e della democrazia. Parole d’ordine: 5 Sì ai quesiti referendari (qui le info sui quesiti)A Firenze in Piazza dei Ciompi si è svolta una iniziativa pubblica che ha visto la presentazione del Comitato referendario Firenze 5 Sì, con un flash mob dedicato al tema dell’importanza della partecipazione e del voto come strumento per cambiare le cose: nell’occasione, sono stati esposti numerosi cartelli con varie scritte a favore dei 5 Sì e nel flash mob finale è stata esibita una matita gigante accompagnata dalla scritta L’unica nostra arma è il voto. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Partita ufficialmente laper i referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno. In ogni provincia della Toscana, una giornata di mobilitazione collettiva, incontri pubblici, interventi politici e musicali, con iniziative aperte a cittadinanza e associazioni, all’insegna della partecipazione e della democrazia. Parole d’ordine: 5 Sì ai quesiti referendari (qui le info sui quesiti)A Firenze in Piazza dei Ciompi si è svolta una iniziativa pubblica che ha visto la presentazione del Comitato referendario Firenze 5 Sì, con un flash mob dedicato al tema dell’importanza della partecipazione e delcome strumento per cambiare le cose: nell’occasione, sono stati esposti numerosi cartelli con varie scritte a favore dei 5 Sì e nel flash mob finale è stata esibita una matita gigante accompagnata dscrittaè il

