Partiti i lavori al Giardino dei Tigli per la nuova casa degli anziani

Partiti i lavori per realizzare il nuovo centro di aggregazione del Giardino dei Tigli, l’oasi verde tra via Fratelli Bandiera e via Risorgimento, che da due decenni è un punto di incontro e di socializzazione per i cittadini di tutte le età. La struttura, che andrà a sostituire quella preesistente, ha l’obiettivo di aumentare gli spazi di relazione dei sestesi che frequentano l’area. Sarà così installato un prefabbricato di circa 90 metri quadrati, dotato di impianto di riscaldamento e condizionamento, servizi igienici anche per disabili, docce, spogliatoi e finestre complete di zanzariere. Fiore all’occhiello del progetto è l’impianto fotovoltaico sul tetto. L’importo dei lavori per la realizzazione del centro aggregativo è di 143mila euro e il termine per l’esecuzione dell’intervento è fissato in 50 giorni. Ilgiorno.it - Partiti i lavori al Giardino dei Tigli per la nuova casa degli anziani Leggi su Ilgiorno.it Sonoper realizzare il nuovo centro di aggregazione deldei, l’oasi verde tra via Fratelli Bandiera e via Risorgimento, che da due decenni è un punto di incontro e di socializzazione per i cittadini di tutte le età. La struttura, che andrà a sostituire quella preesistente, ha l’obiettivo di aumentare gli spazi di relazione dei sestesi che frequentano l’area. Sarà così installato un prefabbricato di circa 90 metri quadrati, dotato di impianto di riscaldamento e condizionamento, servizi igienici anche per disabili, docce, spogliatoi e finestre complete di zanzariere. Fiore all’occhiello del progetto è l’impianto fotovoltaico sul tetto. L’importo deiper la realizzazione del centro aggregativo è di 143mila euro e il termine per l’esecuzione dell’intervento è fissato in 50 giorni.

Potrebbe interessarti anche:

Polemica a Savignano sul Rubicone : “Partiti i lavori al Cau - ma quando aprirà?”

Lavori al centro culturale Fellini - partiti la manutenzione negli spazi della biblioteca e delle sale pubbliche

Giro d’Italia 2025 - partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia

Ne parlano su altre fonti Brindisi, partiti i lavori al "Giardino di Melissa": nuovo volto entro il 19 maggio, anniversario dell'attentato. Brindisi, partiti i lavori al “Giardino di Melissa”: nuovo volto entro il 19 maggio, anniversario dell'attentato. Partiti oggi i lavori straordinari di pulizia al Quartiere Tessera. Partiti i lavori di restauro nel Giardino delle Fontane del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Sito Istituzionale | Giardino via delle Vigne, partiti i lavori. Partiti i lavori nel giardino in via Zize all'Arcella: sarà il parco della Fossalta.

Partiti i lavori al Giardino dei Tigli per la nuova casa degli anziani - Sono partiti i lavori per realizzare il nuovo centro di aggregazione del Giardino dei Tigli, l’oasi verde tra via ...

Come indicato da brindisisera.it: Brindisi, partiti i lavori al “Giardino di Melissa”: nuovo volto entro il 19 maggio, anniversario della strage - Brindisi- Hanno preso ufficialmente il via questa mattina i lavori di ristrutturazione del “Giardino di Melissa”, l’area verde situata nei pressi dell’Istituto “Morvillo-Falcone”, tristemente nota per ...

Risulta da fonti di youtvrs.it che: Partiti i lavori alla pineta del Passetto - Hanno preso avvio questa mattina, con la consegna dei lavori alla ditta incaricata, gli interventi per la risistemazione della Pineta del Passetto, alla presenza dei tecnici comunali e dell’Assessore ...