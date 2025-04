Oggi gran finale con Andrea Ligabue Successo per l’Handmade Stones

Oggi sarà l'ultimo giorno della fiera e si chiuderà in grande stile con lo spettacolo di Andrea Barbi e Marco Ligabue, che dalle ore 15 intratterranno il pubblico sul palco dell'area Casa & Tavola. Il noto presentatore e il cantante faranno divertire la gente con giochi, musica e degustazioni, raccontando in modo coinvolgente le eccellenze gastronomiche del territorio modenese. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Piacere Modena e la Camera di Commercio, metterà in vetrina i prodotti tutelati dal marchio "Tradizione e Sapori di Modena" con la partecipazione dei sette Consorzi di Tutela del territorio, dal Prosciutto di Modena all'Aceto Balsamico, dal Lambrusco al Parmigiano Reggiano. Per chi non ha ancora avuto modo di visitare la manifestazione, domani sarà l'ultima opportunità di esplorare gli altri tre saloni che, insieme a Handmade Stories, compongono l'offerta completa della Fiera.

