Al teatro Alaleona Con ’La Locandiera’ firmata da Marconi in scena la solidarietà

teatro Alaleona di Montegiorgio: in scena, alle ore 21,30, c'è "La Locandiera", un divertente adattamento della celebre commedia di Carlo Goldoni in dialetto marchigiano. Atto unico di 80 minuti con gli attori della compagnia Progetto Musical e la regia firmata dal maestro Saverio Marconi. Una serata di spettacolo e cultura, ma non solo: l'intero incasso verrà devoluto all'associazione C'è Tempo Odv, organizzazione di volontariato fondata da Laura Marziali che opera in ambito oncologico, disabilità e diritti. Una sinergia importante quella che coinvolge il Rotary Club Alto Fermano Sibillini, promotore dell'evento, il Comune di Montegiorgio, Progetto Musical e C'è Tempo Odv. "Sarà una gran bella serata, carica di significato – spiega l'assessore alla cultura del Comune di Montegiorgio, Michela Vita –.

Ne parlano su altre fonti All’Alaleona un viaggio tra risate, ricordi e solidarietà con “La Locandiera a lu mare co’ Mirandolina”. La Locandiera di Goldoni in salsa marchigiana. Arte e solidarietà in scena all’ Alaleona di Montegiorgio: "La locandiera a lumare co' Mirandolina". La Locandiera di Goldoni in salsa marchigiana. La Locandiera di Goldoni in salsa marchigiana.

Come riportato da msn.com: Giovedì in scena. La Locandiera e Pirandello - Un’opera che reinterpreta in chiave contemporanea e irriverente il capolavoro di Pirandello, portando in scena un gioco di ruoli e di potere tra Carmine, tecnico teatrale dalle idee provocatorie, e ...

In base a quanto diffuso da ilrestodelcarlino.it: Ultima serata al teatro Alaleona - Ultimo appuntamento con la stagione invernale all’Alaleona: domani alle 21,15 ... in collaborazione con l’associazione ‘Dms per il Teatro’ di Montegiorgio e con l’associazione ...