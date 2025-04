Sequestro per 55 milioni richiesta ufficiale fuori dalla Champions

Nel dorato universo del calcio professionistico, dove i contratti si misurano in decine di milioni di euro e i bonus possono valere quanto il bilancio di un'azienda, le battaglie legali non sono più una rarità. È in questo contesto che esplode un nuovo caso clamoroso, capace di scuotere l'intero sistema sportivo europeo: 55 milioni di euro sono stati sequestrati dai conti di un top club e si è arrivati persino alla richiesta formale di esclusione dalla prossima Champions League. Una cifra monstre che rappresenta solo la punta dell'iceberg di una vicenda più ampia e intricata, nella quale si intrecciano accuse di mancato pagamento di stipendi e bonus, pressioni psicologiche e persino diffamazione sui social network. Dopo mesi di silenzi e tentativi di mediazione falliti, si è passati ai fatti: le parti coinvolte si sono affidate ai tribunali, trasformando quello che sembrava un semplice contenzioso contrattuale in un potenziale terremoto sportivo e finanziario.

