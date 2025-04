Liberoquotidiano.it - Il gol di Giorgetti e la sfida Trump-Xi Jinping

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Italia è una nave più solida che attraversa un mare in tempesta. L'innalzamento del nostro rating sovrano da parte di S&P è un eccezionale risultato del governo Meloni e un riconoscimento del lavoro svolto da Giancarlo, il miglior ministro dell'Economia dell'Unione europea. Non è un caso che a centrare questi obiettivi sia un ministro politico e non un tecnico, è proprio la cultura politica, la sensibilità dell'uomo di Stato, la lettura anticipata degli eventi, a creare la netta differenza con il passato. Gestire il bilancio dell'Italia è un mestiere ad alto rischio, farlo in maniera impeccabile, - migliorando i numeri e il consenso internazionale sulla stabilità finanziaria del nostro Paese - in uno scenario di incertezza, con il ritorno dello scontro tra le grandi potenze e una guerra commerciale globale in corso, è un'impresa.