Metropolitanmagazine.it - Israele ha bombardato l’ospedale Al Ali nel nord di Gaza

hanella notteAl Ali, detto ancheBattista, neldiCity, mentre i medici si affrettavano a evacuare malati e feriti, secondo gli ordini impartiti nella serata di ieri. Lo riporta al Jazeera. L’esercito israeliano aveva emesso ieri sera nuovi ordini di sfollamento per i residenti del campo profughi di Nuseirat, nel centro della città, e di Khan Younis, nel sud, dopo aver intercettato tre razzi provenienti dalla Striscia.Due attacchi aerei hanno distrutto il pronto soccorso delAl Ali, l’ingresso principale e la struttura che ospita l’ossigeno medicale per i pazienti in terapia intensiva. Medici e infermieri si sono dati da fare per far uscire centinaia di pazienti dalla struttura nel cuore della notte. I pazienti evacuati però sono rimasti in strada perché senza un luogo dove essere trasferiti.