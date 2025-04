Lilt running 2mila in corsa Il traguardo è la prevenzione

prevenzione sta bene a tutte", con tanto di punto esclamativo e fiocchetto rosa, inconfondibile simbolo dell’impegno per la prevenzione del tumore al seno, è la frase assai azzeccata che campeggia sulla maglietta – bluette il colore scelto quest’anno – della Lilt running che torna il prossimo 25 aprile a Morbegno. L’edizione sarà la numero 15, per una corsa-camminata a passo libero di 7 chilometri che anno dopo anno vede il serpentone snodarsi dalla Colonia Fluviale lungo le rive dell’Adda e ritorno sempre più lungo e partecipato. "Contiamo di superare le duemila presenze" confida Virna Tavelli, colonna storica della Lilt, nonché tra le "madri fondatrici" di questa iniziativa di sensibilizzazione che anche quest’anno, come da alcuni, ormai, sarà finalizzata alla raccolta fondi necessari per integrare il contributo di Fondazione Cariplo e Pro Valtellina per l’acquisto di un nuovo mammografo. Ilgiorno.it - Lilt running, 2mila in corsa. Il traguardo è la prevenzione Leggi su Ilgiorno.it "Lasta bene a tutte", con tanto di punto esclamativo e fiocchetto rosa, inconfondibile simbolo dell’impegno per ladel tumore al seno, è la frase assai azzeccata che campeggia sulla maglietta – bluette il colore scelto quest’anno – dellache torna il prossimo 25 aprile a Morbegno. L’edizione sarà la numero 15, per una-camminata a passo libero di 7 chilometri che anno dopo anno vede il serpentone snodarsi dalla Colonia Fluviale lungo le rive dell’Adda e ritorno sempre più lungo e partecipato. "Contiamo di superare le duemila presenze" confida Virna Tavelli, colonna storica della, nonché tra le "madri fondatrici" di questa iniziativa di sensibilizzazione che anche quest’anno, come da alcuni, ormai, sarà finalizzata alla raccolta fondi necessari per integrare il contributo di Fondazione Cariplo e Pro Valtellina per l’acquisto di un nuovo mammografo.

