Furti sulle auto colti in flagrante Spaccavano i finestrini tre arresti

Nei precedenti raid ai danni di auto in sosta, a Pavia sul Lungoticino e al Ticinello, era stata segnalata una Citroen C4 sempre vista allontanarsi con tre o quattro persone a bordo. E venerdì mattina, nel corso di un servizio mirato, proprio per evitare il ripetersi di altri simili episodi, un equipaggio in borghese della squadra Mobile della Questura di Pavia ha intercettato l'auto sospetta, avvistata inizialmente in via Carpanelli, nel centro storico pavese. I poliziotti si sono tenuti a distanza, ma hanno seguito la C4 che ha fatto una breve fermata in viale Indipendenza e si è poi rimessa in moto percorrendo viale Repubblica e via Rismondo, passando anche davanti alla Questura, e arrivando poi in viale Brambilla, dove si è fermata e sono scesi tutti i quattro uomini che erano a bordo.

