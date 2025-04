Dove vedere Musetti Alcaraz oggi in tv Finale ATP Montecarlo 2025 orario esatto e streaming

Montecarlo, si gioca per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Stefanos Tsitsipas, trionfatore dell’edizione 2024 nella Finale giocata contro Casper Ruud.LA DIRETTA LIVE DELLA Finale Musetti-Alcaraz DALLE 12.00Saranno Lorenzo Musetti, numero 13 del seeding, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2 nonché grande favorito per la vittoria Finale nei pronostici della vigilia, a sfidarsi per la vittoria del titolo. Gli organizzatori hanno deciso di anticipare l’inizio del match alle 12:00 per cercare di concluderlo prima dell’atteso peggioramento delle condizione climatiche. Oasport.it - Dove vedere Musetti-Alcaraz oggi in tv, Finale ATP Montecarlo 2025: orario esatto e streaming Leggi su Oasport.it L’auspicio degli appassionati è che le avverse condizioni metereologiche concedano il tempo necessario a regalare la degna conclusione al primo grande appuntamento stagionale sulla terra rossa. Ultimo atto per il prestigioso torneo ATP di, si gioca per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Stefanos Tsitsipas, trionfatore dell’edizione 2024 nellagiocata contro Casper Ruud.LA DIRETTA LIVE DELLADALLE 12.00Saranno Lorenzo, numero 13 del seeding, e lo spagnolo Carlos, testa di serie numero 2 nonché grande favorito per la vittorianei pronostici della vigilia, a sfidarsi per la vittoria del titolo. Gli organizzatori hanno deciso di anticipare l’inizio del match alle 12:00 per cercare di concluderlo prima dell’atteso peggioramento delle condizione climatiche.

