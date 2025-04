Dilei.it - Anticipazioni Domenica In 13 aprile: tra gli ospiti Roby Facchinetti, Katia Ricciarelli e tanti altri

Musica, spettacolo e confidenze sono gli ingredienti della nuova puntata diIn con Mara Venier. Tra glialcuni canmolto famosi e amati qualidei Pooh ma anchee Drupi. Un ampio spazio sarà dedicato a Valeria Marini: prima con un’intervista alla madre Gianna Orrù e poi con la sua esperienza a Ne vedremo delle belle, l’ultimo show televisivo di Carlo Conti.In, lee glidel 1313, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la trentunesima puntata diIn condotta da Mara Venier.La puntata si aprirà con, storico tastierista e paroliere dei Pooh, che sarà in studio per presentare il suo nuovo progetto discografico Parsifal: l’uomo delle stelle per poi esibirsi con il brano Accademia, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso.