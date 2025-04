Comune Rinnovabile Cisterna premiato

Comune di Cisterna ha ottenuto la menzione di merito di “Comune Rinnovabile della Regione” per essersi distinto per le maggiori e più incisive politiche rinnovabili del comparto eolico, fotovoltaico e idroelettrico.È risultato infatti tra i 10 comuni premiati della categoria “potenza nominale di energia solare fotovoltaica 2023”. La consegna dell’importante riconoscimento è avvenuta a Roma nell’ambito del IV Forum Energia di Legambiente Lazio.A ricevere il premio il sindaco Valentino Mantini e l’assessore alla Transizione energetica Marco Capuzzo.In questi ultimi anni il Comune, che ha visto un notevole incremento di impianti fotovoltaici, si è impegnato attivamente in materia di transizione energetica attraverso una serie di azioni integrate.L’intervento del Sindaco di CisternaNello specifico, nel luglio del 2022 il Consiglio comunale ha approvato il Documento programmatico sulle Comunità Energetiche, per promuovere e sostenere le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia Rinnovabile che agiscono collettivamente. Laspunta.it - Comune Rinnovabile, Cisterna premiato Leggi su Laspunta.it Ildiha ottenuto la menzione di merito di “della Regione” per essersi distinto per le maggiori e più incisive politiche rinnovabili del comparto eolico, fotovoltaico e idroelettrico.È risultato infatti tra i 10 comuni premiati della categoria “potenza nominale di energia solare fotovoltaica 2023”. La consegna dell’importante riconoscimento è avvenuta a Roma nell’ambito del IV Forum Energia di Legambiente Lazio.A ricevere il premio il sindaco Valentino Mantini e l’assessore alla Transizione energetica Marco Capuzzo.In questi ultimi anni il, che ha visto un notevole incremento di impianti fotovoltaici, si è impegnato attivamente in materia di transizione energetica attraverso una serie di azioni integrate.L’intervento del Sindaco diNello specifico, nel luglio del 2022 il Consiglio comunale ha approvato il Documento programmatico sulle Comunità Energetiche, per promuovere e sostenere le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energiache agiscono collettivamente.

