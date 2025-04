Tragedia a Ponte Nuovo Diciannovenne in moto colpisce auto Muore durante la corsa in ospedale

moto, un modello enduro (Honda cr), con il proprio corpo, dopo essere forse scivolato a terra, ha colpito con violenza lo spigolo posteriore sinistro finendo in parte sotto all’auto, una Fiat 500 condotta da una 63enne del posto. Troppo gravi le sue condizioni: è deceduto durante il trasporto in ospedale. Nell’incidente verificatosi verso le 18 di ieri in via dei Cotogni - strada interna in un quartiere residenziale di Ponte Nuovo -, ha perso la vita lo studente 19enne Edoardo Poggioli. Il ragazzo abitava in zona tanto che il padre è subito sceso in strada in quella che si è da subito palesata come una scena straziante. Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Ponte Nuovo. Diciannovenne in moto colpisce auto. Muore durante la corsa in ospedale Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sull’asfalto è rimasto il segno scuro di una profonda frenata lunga una dozzina di metri. Un ultimo tentativo di evitare l’impatto con quella vettura. Tutto inutile: il ragazzo sulla, un modello enduro (Honda cr), con il proprio corpo, dopo essere forse scivolato a terra, ha colpito con violenza lo spigolo posteriore sinistro finendo in parte sotto all’, una Fiat 500 condotta da una 63enne del posto. Troppo gravi le sue condizioni: è decedutoil trasporto in. Nell’incidente verificatosi verso le 18 di ieri in via dei Cotogni - strada interna in un quartiere residenziale di-, ha perso la vita lo studente 19enne Edoardo Poggioli. Il ragazzo abitava in zona tanto che il padre è subito sceso in strada in quella che si è da subito palesata come una scena straziante.

