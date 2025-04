Laspunta.it - Grande attenzione per il convegno su inquinamento e tumori. Assente l’amministrazione comunale

Si è tenuto presso la Sala Cassa Edile di Frosinone, l’incontro dal titolo “Valle del Sacco e cancro al seno. Le ragioni, la prevenzione, la consapevolezza”, un confronto e approfondimento su un tema dirilevanza sanitaria e ambientale per il territorio.L’iniziativa ha visto la partecipazione di esperti, medici, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di fare chiarezza sul legame tra l’ambientale nella Valle del Sacco e l’incidenza del cancro al seno, e soprattutto di promuovere la cultura della prevenzione e della consapevolezza.All’evento ha preso parte anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che dopo aver portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, che è intervenuto sottolineando l’importanza di iniziative come questa per stimolare il dibattito pubblico e rafforzare la collaborazione tra enti, comunità scientifica e cittadini.