FareRete La coerenza paga Il trasformismo no Smascherata finalmente Siamo Grottaferrata

Trasformismi e liste civiche, salti della quaglia e percorsi sotto traccia. Questo è quanto accade spesso in politica. Aperò il congresso di FDI ha fatto venire meno le nebbie di questi “giochi politici”. A prendere nettamente posizione su questo è la lista civica che sostiene il Sindaco Mirko Di Bernardo,, attraverso un comunicato, nel quale si puntualizza che le scelte del Sindaco nell’allontanare alcuni consiglieri dal perimetro della maggioranza, in tempi non sospetti, sono stati frutto di una visione politica ampia e che aveva individuato già scenari e percorsi diversi da quello che la maggioranza che governaaveva intrapreso, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.“Oggi posdire: il velo di Maya è caduto..Con l’elezione di Daniele Rossetti a coordinatore di Fratelli d’Italia e Annamaria Massa a vice, cade ogni residuo di ambiguità: ciò che per mesi si è mascherato dietro la sigla civica di “” oggi si rivela per ciò che era da tempo.