Lontani dalla spiaggia soffrono il caldo

spiaggia d'estate? "Per la spiaggia io sono per un 'no' categorico, per tanti motivi. In primis perché è una sofferenza per tutte le razze, perché nessun animale sta bene al caldo. I cani scambiano il calore attraverso il respiro e i polpastrelli". Quindi i cani sotto al lettino al mare soffrono? "Se decido di portare un cane (o un gatto) in spiaggia e lo metto sotto al lettino, o anche all'ombra quando ci sono 30 gradi, lo metto in difficoltà. Il cane va in 'polipnea', cioè respirazione frequente, che è un grosso disagio per il cane e lo porta a un innalzamento della temperatura corporea. Rischiano anche un colpo di calore". Non c'è una legge che tutela gli animali? "Il maltrattamento di animali è un reato penale.

