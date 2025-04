Libertas Livorno, grande pubblico anche a Cremona ma a vincere sono i lombardi.

Leggi su Corrieretoscano.it

Ferraroni Juvi– Bi.Emme Service107-95 (17-33, 32-19, 25-15, 33-28)JUVI: Federico Massone 23 (3/6, 5/8), Alessandro Morgillo 18 (8/11, 0/0), Eddy Polanco 15 (0/5, 2/5), Lorenzo Tortu 15 (1/1, 4/10), Eric Washington 11 (2/3, 1/4), Andrea La torre 11 (2/2, 2/3), Simone Barbante 6 (3/5, 0/1), Yannick Giombini 4 (2/3, 0/0), Gianmarco Bertetti 4 (0/1, 1/6), Alfonso Zampogna 0 (0/0, 0/0), Carmine Caporaso 0 (0/0, 0/0), Francesco Bruni 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 39 13 + 26 (Eric Washington 7) – Assist: 24 (Eric Washington 7): Adrian Banks 32 (3/4, 7/13), Gregorio Allinei 18 (3/5, 4/9), Ariel Filloy 13 (0/0, 3/7), Quinton Hooker 12 (4/8, 0/5), Dorin Buca 8 (4/7, 0/0), Tommaso Fantoni 6 (2/4, 0/0), Luca Tozzi 4 (0/3, 1/2), Andrea Bargnesi 2 (0/0, 0/1), Nazzareno Italiano 0 (0/1, 0/2), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/2)Tiri liberi: 18 / 20 – Rimbalzi: 27 10 + 17 (Quinton Hooker 9) – Assist: 19 (Adrian Banks 5)– Una seguire la squadrain trasferta non basta alla, che si mangia un vantaggio di +16 maturato alla fine del primo quarto, poi perde le altre tre frazioni e lascia in due punti alla diretta avversaria,107 punti incassati in uno scontro salvezzaun’enormità, così come lo41 conclusioni da 3 punti contro le sole 32 da 2.