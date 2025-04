Evade dai domiciliari per rilassarsi alle terme arrestato

domiciliari e, come se nulla fosse, ha deciso di rilassarsi andando alle terme di Tivoli. A scoprire la sua gita sono stati i carabinieri della compagnia di Tivoli che lo hanno arrestato. A finire nei guai un uomo di 49 anni, su cui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Romatoday.it - Evade dai domiciliari per rilassarsi alle terme, arrestato Leggi su Romatoday.it Ha evaso ie, come se nulla fosse, ha deciso diandandodi Tivoli. A scoprire la sua gita sono stati i carabinieri della compagnia di Tivoli che lo hanno. A finire nei guai un uomo di 49 anni, su cui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

